В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

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В четверг, 26 января, в Кирово-Чепецке прогремел взрыв бытового газа. Инцидент случился на производственной территории ООО «Полиспен». Об этом сообщают в прокуратуре Кировской области.

В результате взрыва пострадали четверо рабочих предприятия. В настоящее время они госпитализированы.

По словам представителя областной прокуратуры, какой-либо угрозы экологической ситуации нет. Напомним, на "Полиспене" производят теплоизоляционные плиты из пенополистирола, который при горении выделяет токсичные вещества.

Причины и обстоятельства взрыва выясняются. По предварительной версии, ЧП произошло при проведении сварочных работ.

На место выехал Кирово-Чепецкий городской прокурор.