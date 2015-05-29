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Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

Вчера, 18:28 | Просмотров: 1022 | Версия для печати
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В четверг, 26 января, в Кирово-Чепецке прогремел взрыв бытового газа. Инцидент случился на производственной территории ООО «Полиспен». Об этом сообщают в прокуратуре Кировской области.
 
В результате взрыва пострадали четверо рабочих предприятия. В настоящее время они госпитализированы.
 
По словам представителя областной прокуратуры, какой-либо угрозы экологической ситуации нет. Напомним, на "Полиспене" производят теплоизоляционные плиты из пенополистирола, который при горении выделяет токсичные вещества.  
 
Причины и обстоятельства взрыва выясняются. По предварительной версии, ЧП произошло при проведении сварочных работ.
 
На место выехал Кирово-Чепецкий городской прокурор.


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