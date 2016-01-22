Итоги работы УФСИН за 2016 год

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Как правонарушителя вернуть к добропорядочной жизни, хорошо знают сотрудники службы исполнения наказаний.Даже закоренелый преступник встанет на путь исправления, если его правильно мотивировать. Областное управление ФСИН прикладывает все усилия, заявил Владимир Никитеев на итоговой коллегии. Особая работа проводится с лидерами преступного мира.Внимание заключенных кировские полицейские пытаются переключить на труд. И тут есть успехи. Показатели производства в местах лишения свободы растут.Сельское хозяйство, швейное производство и даже ремесло и живопись. Плоды труда заключенных демонстрируются на выставке в магазине вятского управления ФСИН. К слову, покупки здесь совершать нельзя. Товары не продаются.На итоговой коллегии руководитель управления также отметил, увеличилось число освобожденных условно-досрочно. Благодаря работе врачей, снизилась смертность. Значительно уменьшилось число суицидов заключенных. Оперативники УФСИН предотвратили более трех с половиной сотен преступлений, так же помогли полицейским, работающим на воле раскрыть почти столько же уже совершенных преступлений.На итоговой коллегии так же были награждены те, кто достиг больших результатов в спортивных соревнованиях и службе. Так же, некоторым офицерам были присвоены очередные звания.