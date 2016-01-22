Итоги работы УФСИН за 2016 год
Сегодня, 11:47 | Просмотров: 145 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Даже закоренелый преступник встанет на путь исправления, если его правильно мотивировать. Областное управление ФСИН прикладывает все усилия, заявил Владимир Никитеев на итоговой коллегии. Особая работа проводится с лидерами преступного мира.
ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все они изолированы в штрафных изоляторах. В "зоне" их нет. Влияние на массу они не оказывают. Это принципиальнейший момент. Их с разного рода активными "функционерами" не лидерами, не больше 4,5 процентов. Они все изолированы, вот это принципиально».
Внимание заключенных кировские полицейские пытаются переключить на труд. И тут есть успехи. Показатели производства в местах лишения свободы растут.
ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«571 миллион у нас объем товарной продукции, это выше на 8 млн. с лишним, чем в прошлом году».
Сельское хозяйство, швейное производство и даже ремесло и живопись. Плоды труда заключенных демонстрируются на выставке в магазине вятского управления ФСИН. К слову, покупки здесь совершать нельзя. Товары не продаются.
АНДРЕЙ КАДАШИНСКИЙ, СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь представлены образцы продукции, производимой в учреждениях УИС области. Это товары народного потребления. Сувенирные изделия. Мебель, плетеные изделия. Изделия из массива. Все, что производится в наших учреждениях».
На итоговой коллегии руководитель управления также отметил, увеличилось число освобожденных условно-досрочно. Благодаря работе врачей, снизилась смертность. Значительно уменьшилось число суицидов заключенных. Оперативники УФСИН предотвратили более трех с половиной сотен преступлений, так же помогли полицейским, работающим на воле раскрыть почти столько же уже совершенных преступлений.
- Дипломом 3й степени и ценным подарком награждается коллектив следственного изолятора №1.
На итоговой коллегии так же были награждены те, кто достиг больших результатов в спортивных соревнованиях и службе. Так же, некоторым офицерам были присвоены очередные звания.
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