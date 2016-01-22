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Итоги работы УФСИН за 2016 год

Сегодня, 11:47 | Просмотров: 145 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Как правонарушителя вернуть к добропорядочной жизни, хорошо знают сотрудники службы исполнения наказаний.

Даже закоренелый преступник встанет на путь исправления, если его правильно мотивировать. Областное управление ФСИН прикладывает все усилия, заявил Владимир Никитеев на итоговой коллегии. Особая работа проводится с лидерами преступного мира.

Итоги работы УФСИН за 2016 годВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все они изолированы в штрафных изоляторах. В "зоне" их нет. Влияние на массу они не оказывают. Это принципиальнейший момент. Их с разного рода активными "функционерами" не лидерами, не больше 4,5 процентов. Они все изолированы, вот это принципиально».

Внимание заключенных кировские полицейские пытаются переключить на труд. И тут есть успехи. Показатели производства в местах лишения свободы растут.

ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«571 миллион у нас объем товарной продукции, это выше на 8 млн. с лишним, чем в прошлом году».

Сельское хозяйство, швейное производство и даже ремесло и живопись. Плоды труда заключенных демонстрируются на выставке в магазине вятского управления ФСИН. К слову, покупки здесь совершать нельзя. Товары не продаются.

Итоги работы УФСИН за 2016 годАНДРЕЙ КАДАШИНСКИЙ, СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь представлены образцы продукции, производимой в учреждениях УИС области. Это товары народного потребления. Сувенирные изделия. Мебель, плетеные изделия. Изделия из массива. Все, что производится в наших учреждениях».

На итоговой коллегии руководитель управления также отметил, увеличилось число освобожденных условно-досрочно. Благодаря работе врачей, снизилась смертность. Значительно уменьшилось число суицидов заключенных. Оперативники УФСИН предотвратили более трех с половиной сотен преступлений, так же помогли полицейским, работающим на воле раскрыть почти столько же уже совершенных преступлений.

- Дипломом 3й степени и ценным подарком награждается коллектив следственного изолятора №1.

На итоговой коллегии так же были награждены те, кто достиг больших результатов в спортивных соревнованиях и службе. Так же, некоторым офицерам были присвоены очередные звания.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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