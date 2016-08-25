Ночью в центре Кирова горел дом (ФОТО) 

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27 января в 00-16 на пульт "01" поступило сообщение о пожаре в нежилом двухэтажном доме на ул. Ленина.

На месте пожарные подразделения установили, что открытым огнем горит пристрой к дому. Пожару был присвоен повышенный номер вызова из-за угрозу распространения огня на соседние здания и строения.

Огнеборцам из-за сильного огня и дыма пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В результате пожара сгорели крыша дома, пристрой, обгорели потолок, стены изнутри и снаружи, пол. Предположительной причиной пожара послужил внесенный источник огня неустановленным лицом.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.

Информация и фото предоставлены ОНДПР г. Кирова