Генерал Селянин посетил кировских полицейских в Чечне 

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В ходе служебной командировки на Северный Кавказ начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции Константин Селянин посетил пункты временной дислокации своих подчиненных, которые находятся в составе Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе.

В Ханкале находится сводный отряд кировских полицейских, сотрудники которого несут службу на контрольно-пропускных пунктах, охраняют важные объекты жизнеобеспечения, участвуют в охране общественного порядка на территории республики.

Константин Селянин познакомился с особенностями несения службы кировских полицейских и условиями их проживания. Сейчас у наших земляков есть горячая вода, стиральные машины, мобильная связь и интернет. Тем не менее, многое приходится делать своими руками в свободное от службы время. Уже сделана спортплощадка для занятий силовыми упражнениями, капитально отремонтирована баня, технически укреплены посты.Неоднократно сотрудники сводного отряда кировской полиции поощрялись руководством группировки МВД России на Северном Кавказе за отличие в несении службы, за победы в спортивных состязаниях.Начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции наградил нагрудными знаками «За отличную службу» и «Отличник полиции» лучших сотрудников, вручил почетные грамоты и благодарности, ценные подарки.Во время встречи с начальником кировского УМВД руководитель ВОГОиП МВД России генерал-майор полиции Владимир Алай отметил, что сотрудники полиции Кировской области на высоком профессиональном уровне несут службу, достойно выполняют все поставленные задачи.Командируемые в этот регион кировские стражи правопорядка и в дальнейшем будут оставаться в зоне приоритетного внимания руководства УМВД России по Кировской области, будут обеспечиваться всем необходимым.