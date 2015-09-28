Генерал Селянин посетил кировских полицейских в Чечне
Сегодня, 13:22 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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В ходе служебной командировки на Северный Кавказ начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции Константин Селянин посетил пункты временной дислокации своих подчиненных, которые находятся в составе Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе.
В Ханкале находится сводный отряд кировских полицейских, сотрудники которого несут службу на контрольно-пропускных пунктах, охраняют важные объекты жизнеобеспечения, участвуют в охране общественного порядка на территории республики.
Константин Селянин познакомился с особенностями несения службы кировских полицейских и условиями их проживания. Сейчас у наших земляков есть горячая вода, стиральные машины, мобильная связь и интернет. Тем не менее, многое приходится делать своими руками в свободное от службы время. Уже сделана спортплощадка для занятий силовыми упражнениями, капитально отремонтирована баня, технически укреплены посты.
Начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции наградил нагрудными знаками «За отличную службу» и «Отличник полиции» лучших сотрудников, вручил почетные грамоты и благодарности, ценные подарки.
Во время встречи с начальником кировского УМВД руководитель ВОГОиП МВД России генерал-майор полиции Владимир Алай отметил, что сотрудники полиции Кировской области на высоком профессиональном уровне несут службу, достойно выполняют все поставленные задачи.
Командируемые в этот регион кировские стражи правопорядка и в дальнейшем будут оставаться в зоне приоритетного внимания руководства УМВД России по Кировской области, будут обеспечиваться всем необходимым.
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