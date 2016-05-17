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Новости / Происшествия

Автоинспектор помог «скорой помощи»

Сегодня, 13:57 | Просмотров: 157 | Версия для печати
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Вечером 26 января инспектор регистрационного подразделения ГИБДД г. Слободского капитан полиции Сергей Кротов возвращался из Нагорска со службы.
 
Автоинспектор помог «скорой помощи» 
 

Трасса Нагорск – Слободской в это время безлюдная, движения практически нет, на улице мороз минус тридцать градусов. Полицейский заметил, что навстречу ему двигается автомобиль, но неожиданно свет фар исчез. Инспектор проехал какое-то расстояние и увидел, что автомобиль «скорой помощи» съехал в кювет.

Полицейский помог врачу, двум пассажирам (родственникам, которые сопровождали больного для госпитализации в больницу) и водителю выбраться из автомашины.

Как выяснилось, они уже возвращались из районной больницы, но водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейский посадил всех в свой автомобиль отогреться. Затем автоинспектор остановил машину и попросил довезти медика и пассажиров до дома. А сам остался с водителем дожидаться прибытия техники. В скором времени удалось достать автомобиль из кювета, повреждений на нем не было, и водитель смог продолжить движение.

Фото УМВД по Кировской области


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