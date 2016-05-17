Автоинспектор помог «скорой помощи» 

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Вечером 26 января инспектор регистрационного подразделения ГИБДД г. Слободского капитан полиции Сергей Кротов возвращался из Нагорска со службы.

Трасса Нагорск – Слободской в это время безлюдная, движения практически нет, на улице мороз минус тридцать градусов. Полицейский заметил, что навстречу ему двигается автомобиль, но неожиданно свет фар исчез. Инспектор проехал какое-то расстояние и увидел, что автомобиль «скорой помощи» съехал в кювет.Полицейский помог врачу, двум пассажирам (родственникам, которые сопровождали больного для госпитализации в больницу) и водителю выбраться из автомашины.Как выяснилось, они уже возвращались из районной больницы, но водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате происшествия никто не пострадал.Полицейский посадил всех в свой автомобиль отогреться. Затем автоинспектор остановил машину и попросил довезти медика и пассажиров до дома. А сам остался с водителем дожидаться прибытия техники. В скором времени удалось достать автомобиль из кювета, повреждений на нем не было, и водитель смог продолжить движение.Фото УМВД по Кировской области