Украл гараж, чтобы оплатить обучение в автошколе
Сегодня, 14:01 | Просмотров: 104 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
В результате проведенных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела установили личность злоумышленника и место сбыта гаража в металлолом.
Задержанный – неработающий 24-летний мужчина – пояснил, что ему срочно понадобились деньги для того, чтобы получить права на управление транспортными средствами. Присмотрев гаражный кооператив, он нанял кран-борт и вывез чужой гараж.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|