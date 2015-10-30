Украл гараж, чтобы оплатить обучение в автошколе

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В отдел полиции №1 УМВД России по г. Кирову обратился житель областного центра с заявлением о том, что у него из гаражного кооператива в поселке Садаковском был украден металлический гараж, свой ущерб кировчанин оценил в 67 тысяч рублей. По словам потерпевшего, «угнали» гараж в период с 18 по 20 января.По факту кражи было возбуждено уголовное дело.В результате проведенных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела установили личность злоумышленника и место сбыта гаража в металлолом.Задержанный – неработающий 24-летний мужчина – пояснил, что ему срочно понадобились деньги для того, чтобы получить права на управление транспортными средствами. Присмотрев гаражный кооператив, он нанял кран-борт и вывез чужой гараж.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.