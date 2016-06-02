Чепецкого мошенника задержали в Сургуте

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Разыскиваемый с ноября прошлого года житель Кирова вчера был доставлен в Кировскую область из Ханты-Мансийского автономного округа для проведения следственных действий.Ранее в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» обратились двое жителей районного центра: мужчина пообещал им построить около частных домов заборы, получил предоплату и пропал. У одного из чепчан в мае прошлого года злоумышленник взял 134 тысяч рублей, у второго – в июне 60 тысяч.После проведения проверочных мероприятий в отношении 32-летнего кировчанина было возбуждено уголовное дело. Кировчанин, зная это, выехал за пределы области и скрылся от следствия. В ноябре прошлого года его объявили в розыск.Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий установили, что подозреваемый может скрываться на территории города Сургута. Выехав туда в командировку, чепецкие полицейские при взаимодействии с местными коллегами 24 января задержали разыскиваемого.Вчера он был доставлен в Кирово-Чепецк, сегодня решается вопрос об избрании ему на период расследования меры пресечения в виде заключения под стражу. У полицейских есть основания полагать, что потерпевших от мошеннических действий задержанного было больше, в том числе и на территории областного центра.