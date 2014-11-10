Для чепчанина отдых в баре закончился ограблением

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В межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» обратился 43-летний житель районного центра – его ограбили двое незнакомых мужчин.Как выяснилось, вечером чепчанин (недавно вернувшийся с вахты) пошел в бар, во время отдыха вышел ненадолго на улицу, к нему подошли двое незнакомцев (которые, по-видимому, заметили у него крупную сумму денег). Злоумышленники избили чепчанина и отобрали у него 70 тысяч рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия».В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых. Один из них был задержан «по горячим следам», а второму удалось скрыться. Сотрудники полиции разыскивали подозреваемого в Кирово-Чепецке и Кирове. Поиски увенчались успехом, злоумышленник задержан и помещен под стражу.В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.