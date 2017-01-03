В Кирове "Lada Kalina" врезалась в "ГАЗ-3310".

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ДТП произошло около двух часов ночи 28.01.2017 года.

На перекрестке ул. Луганская и Весенняя водитель "Lada Kalina" совершил столкновение с "Газелью".

Легковой автомобиль получил сильные повреждения.

Водителя "Калины" увезли на скорой в реанимацию.

Обстоятельства аварии уточняются.

Еще одно подобное ДТП произошло накануне на 12 километре автодороги Слободской - Киров. Там столкнулись автомобили ГАЗ-2705 и Daewoo Nexia.

vk.com/kirovdps, ГУ МЧС по Кировской области