В Омутнинском районе произошло тройное ДТП.

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Авария случилась в 10 часов 27.01.2017 года.

На 44 километре автодороги Омутнинск - Белая Холуница произошло столкновение автомобилей МАЗ, Scania и IVECO.

Водитель грузовика Iveco врезался в следовавшие в попутном направлении МАЗ и Scania.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Информации о пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области