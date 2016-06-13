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Новости / Происшествия

В Омутнинском районе произошло тройное ДТП.

Сегодня, 11:59 | Просмотров: 368 | Версия для печати
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Авария случилась в 10 часов 27.01.2017 года.
 
На 44 километре автодороги Омутнинск - Белая Холуница произошло столкновение автомобилей МАЗ, Scania и IVECO.
 
Водитель грузовика Iveco врезался в следовавшие в попутном направлении МАЗ и Scania.
 
Обстоятельства ДТП выясняются.
 
 
 
 
В Омутнинском районе произошло тройное ДТП. В Омутнинском районе произошло тройное ДТП. В Омутнинском районе произошло тройное ДТП.
 
 
 
 
 
Информации о пострадавших нет.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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