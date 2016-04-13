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Новости / Происшествия

В Орловском районе автомобиль "SsangYong" столкнулся с фурой.

Сегодня, 14:49 | Просмотров: 229 | Версия для печати
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ДТП произошло в 4 часа утра 28.01.2017 года.
 
На 357 километре федеральной автодороги "Вятка" водитель автомобиля "SsangYong" столкнулся с фурой "МАН".
 
От удара иномарка получила большие повреждения.
 
Водитель автомобиля был госпитализирован.
 
 
 
 
 
В Орловском районе автомобиль "SsangYong" столкнулся с фурой. В Орловском районе автомобиль "SsangYong" столкнулся с фурой. В Орловском районе автомобиль "SsangYong" столкнулся с фурой. В Орловском районе автомобиль "SsangYong" столкнулся с фурой. В Орловском районе автомобиль "SsangYong" столкнулся с фурой. В Орловском районе автомобиль "SsangYong" столкнулся с фурой. В Орловском районе автомобиль "SsangYong" столкнулся с фурой.
 
 
 
 
 
 
Фура получила незначительные повреждения.
 
Обстоятельства ДТП выясняются.

фото ГУ МЧС по Кировской области


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