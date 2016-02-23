В Кировской области за ночь сгорели два автомобиля.

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Одно из ЧП произошло в 4 часа утра 28.01.2017 года.

В Малмыже на улице Лесной во время стоянки загорелся автомобиль "Фольксваген-Транспортер". Очаг возгорания находился в моторном отсеке.

Пожар заметили не сразу. Поэтому огонь значительно повредил мотор автомобила, оплавились панель приборов, капот и передние двери.

Для тушения пожара привлекались 5 человек и 2 единицы техники от МЧС.

Другое ЧП произошло примерно в это же время, но в городе Кирова.

На улице Карла Либкнехта во время стоянки произошел пожар в автомобиле "Фольксваген-Джетта". В результате также обгорели моторный отсек и передняя часть салона.

Обстоятельства и причины возгораний выясняются.

Для тушения пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники.