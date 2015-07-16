Чепчанин на 30 тысяч обманул жителя Мурманска

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Житель Мурманской области стал жертвой дистанционного мошенничества. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области получили информацию о том, что к совершению преступления мог быть причастен житель Кировской области.При проведении проверочных мероприятий кировские сыщики установили, что 27-летний житель Кирово-Чепецка разместил на странице в социальной сети объявление о продаже сидения для автомобиля. С ним связался 36-летний житель Мурманска, и они договорились о купле-продаже, покупатель перечислил чепчанину 30 тысяч рублей. Однако, товар не получил.Сотрудники угрозыска задержали чепчанина, подозреваемого в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.