Чепчанин на 30 тысяч обманул жителя Мурманска
Вчера, 15:29 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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При проведении проверочных мероприятий кировские сыщики установили, что 27-летний житель Кирово-Чепецка разместил на странице в социальной сети объявление о продаже сидения для автомобиля. С ним связался 36-летний житель Мурманска, и они договорились о купле-продаже, покупатель перечислил чепчанину 30 тысяч рублей. Однако, товар не получил.
Сотрудники угрозыска задержали чепчанина, подозреваемого в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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