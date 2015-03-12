Кировчанина задержали при закладке наркотика в тайник

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кирову при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали неработающего кировчанина, 1992 года рождения, в момент, когда он занимался раскладкой пакетиков со «спайсами» по тайникам, откуда их должны были забрать потребители.Кроме свертков с наркотическими средствами в тайниках в подъездах домов по улицам М.Конева, Е.Кочкиной и Менделеева, сотрудники ОКОНа обнаружили в сумке подозреваемого 16 пакетиков, приготовленных к сбыту.Было установлено, что кировчанин пытался совершить сбыт наркотиков в крупном размере. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На период проведения следственных действий подозреваемого поместили под стражу. В настоящее время расследование продолжается.