Кировчанина задержали при закладке наркотика в тайник
Вчера, 15:34 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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Кроме свертков с наркотическими средствами в тайниках в подъездах домов по улицам М.Конева, Е.Кочкиной и Менделеева, сотрудники ОКОНа обнаружили в сумке подозреваемого 16 пакетиков, приготовленных к сбыту.
Было установлено, что кировчанин пытался совершить сбыт наркотиков в крупном размере. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На период проведения следственных действий подозреваемого поместили под стражу. В настоящее время расследование продолжается.
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