Хотел продать редуктор, но лишился 48 тысяч рублей
Вчера, 15:41 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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Кировчанин выполнил просьбу и лишился 48 тысяч рублей - мошенник, получив доступ к карте, перевел деньги потерпевшего на свой счет.
Возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Уже установлено, что номер звонившего мошенника зарегистрирован в Краснодаре.
Полиция обращает внимание граждан на то, что сообщать реквизиты своих банковских карт кому-либо опасно, вы рискуете потерять свои деньги.
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