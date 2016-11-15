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Новости / Происшествия

Хотел продать редуктор, но лишился 48 тысяч рублей

Вчера, 15:41 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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В УМВД России по г. Кирову обратился 35-летний кировчанин. Мужчина разместил на сайте "Авито" объявление о продаже редуктора. Через некоторое время с ним связался покупатель и сказал, что хочет перевести деньги на банковскую карту, поэтому попросил назвать её номер, имя владельца, срок действия, код с обратной стороны и смс-код, который поступит в течении 5 минут.

Кировчанин выполнил просьбу и лишился 48 тысяч рублей - мошенник, получив доступ к карте, перевел деньги потерпевшего на свой счет.

Возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Уже установлено, что номер звонившего мошенника зарегистрирован в Краснодаре.

Полиция обращает внимание граждан на то, что сообщать реквизиты своих банковских карт кому-либо опасно, вы рискуете потерять свои деньги.


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