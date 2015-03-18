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Новости / Происшествия

Суд о возвращении пожарной охраны в Каринторф

Вчера, 16:56 | Просмотров: 136 | Версия для печати
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Кирово-Чепецкая городская прокуратура добилась нахождения подразделений пожарной охраны в микрорайоне Каринторф города Кирово-Чепецка.

Прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Основанием к ней послужили данные о том, что в конце сентября 2016 года ГУ МЧС России по Кировской области вывело подразделение пожарной охраны из Каринторфа.

В ходе проверки установлено, что в микрорайоне постоянно проживает 2000 человек, из них 358 детей, 700 человек пенсионного возраста. На его территории находятся 267 одноэтажных и 29 двухэтажных деревянных домов, детские образовательные учреждения.

В 2016 году в непосредственной близости от Каринторфа произошло 13 лесных пожаров.

Сообщение центра Кирово-Чепецка с микрорайоном Каринторф осуществляется по дороге через понтонный мост на реке Чепца. Два месяца в году понтонная переправа отсутствует, что препятствует ГУ МЧС России по Кировской области обеспечить круглогодичное оперативное прибытие подразделений к месту пожара в случае возникновения возгораний в Каринторфе.

По результатам проверки, с целью защиты прав, свобод и законных интересов граждан, Кирово-Чепецкая городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Главное управление МЧС России по Кировской области обеспечить  нахождение подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории МО «Город Кирово-Чепецк» в мкр. Каринторф на период прекращения движения по временному наплавному мосту через реку Чепца.

Суд, рассмотрев материалы проверки, признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

По информации прокуратуры Кировской области


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