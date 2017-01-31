В Кирове задержали подозреваемого в краже из сауны.

Поделиться новостью:

Преступление было совершено в ночь на 28 января.

Неизвестный взломал створки окна и проник в помещение сауны на улице Северное Кольцо. Добычей вора стали 5,5 тысяч рублей, которые находились в ящике стола одного из работников сауны.

На место происшествия были вызваны бойцы вневедомственной охраны Росгвардии.

Они установили, что злоумышленник возможно уехал от сауны на такси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец автомашины.

Водитель такси пояснил, что отвез молодого человека до указанного им адреса. Далее в считанные часв по ориентировке подозреваемый в краже был задержан.

Похищенное оказалось при молодом человеке. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, ведется следствие.

по информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»