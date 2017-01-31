В Кирове задержали подозреваемого в краже из сауны.
Сегодня, 09:53 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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Преступление было совершено в ночь на 28 января.
Неизвестный взломал створки окна и проник в помещение сауны на улице Северное Кольцо. Добычей вора стали 5,5 тысяч рублей, которые находились в ящике стола одного из работников сауны.
На место происшествия были вызваны бойцы вневедомственной охраны Росгвардии.
Они установили, что злоумышленник возможно уехал от сауны на такси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец автомашины.
Водитель такси пояснил, что отвез молодого человека до указанного им адреса. Далее в считанные часв по ориентировке подозреваемый в краже был задержан.
Похищенное оказалось при молодом человеке. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, ведется следствие.
по информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»
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