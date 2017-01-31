В Кирове задержали банду наркоторговцев с 4 кг наркотиков.
Сегодня, 11:28 | Просмотров: 227 | Версия для печати
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Группа наркосбытчиков орудовала на территории города Кирова уже некоторое время.
В полицию стала поступать оперативная информация, что несколько приезжих граждан организовали сбыт наркосредств при помощи сети Интернет и тайников с "закладками".
Сотрудникам УКОН удалось быстро выйти на след подозреваемых.
В итоге были задержаны трое 21-летних жителя Рязанской области и 22-летний гражданин одной из Республик Средней Азии. Последний не имел регистрации на территории Российской Федерации.
По адресам размещенных наркоторговцами «закладок» были проведены изъятия. В общей сложности у подозреваемых было изъято около 4 килограмм наркотиков.
Подозреваемые задержаны. Следствие продолжается.
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