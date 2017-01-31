Опаринского грабителя задержали в Екатеринбурге.

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В конце прошлого года в поселке Опарино произошла пьяная ссора.

Местного жителя избил приезжий из Кирова, сожитель дочери пострадавшего.

В ходе пьяного застолья мужчина избил гостеприимного хозяина, забрал имевшуюся в доме наличность (5 тысяч рублей) и сотовый телефон.

Пострадавший с переломами ребер был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Полицейские установили, что похищенный мобильник злоумышленник сдал в один из ломбардов в городе Кирове, а сам скрылся и был объявлен в розыск.

И спустя месяц ранее судимый неработающий кировчанин, 1974 года рождения, был найден и задержан в городе Екатеринбурге. Расследование продолжается.