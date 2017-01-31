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Новости / Происшествия

Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

Сегодня, 14:11 | Просмотров: 66 | Версия для печати
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ООО «Инвестпром» по факту коммерческого подкупа в крупном размере.

По версии следствия, в Кирово-Чепецке в период с 13 по 30 января текущего года конкурсный управляющий ООО «Инвестпром» за создание благоприятных условий для работы ИП получил от его представителя 400 тысяч рублей.

За эти деньги он, в силу занимаемой должности, обещал подписать необходимые документы и оказать иное способствование интересам ИП, связанным с использованием арендованного предпринимателем у ООО «Инвестпром» имущества.

13 января подозреваемый получил от представителя ИП первую часть коммерческого подкупа в сумме 100 тысяч рублей, 30 января – вторую часть в сумме 300 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УМВД России по Кировской области.

В настоящее время конкурсный управляющий задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи СУ СК России по Кировской области проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Гражданам следует помнить, что коммерческий подкуп представляет собой социально опасное деяние, которое посягает на нормальное функционирование рыночных отношений. За совершение подобного преступления наступает уголовная ответственность, которая влечет неблагоприятные последствия, связанные с наличием судимости.


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