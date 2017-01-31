В Арбажском районе подросток подозревается в краже
Сегодня, 14:18 | Просмотров: 64 | Версия для печати
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Полицейские установили, что в жилое помещение вор проник через проем между полом и дверью надворной постройки. Также через лаз он вытащил похищенное имущество.
Был установлен и подозреваемый в преступлении -
15-летний односельчанин пострадавшей. Подросток выдал полицейским похищенное им имущество. Своими преступными действиями несовершеннолетний причинил 61-летней пенсионерке материальный ущерб на общую сумму 11 500 рублей.
Яранским МСО СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище.
В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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