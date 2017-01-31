ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

31 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.0851
EURO: 64.2850
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Арбажском районе подросток подозревается в краже

Сегодня, 14:18 | Просмотров: 64 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В деревне Чулки Арбажского района в период с 31 декабря по 15 января из частного дома были похищены бензопила, бензиновый триммер и телевизионная приставка.

Полицейские установили, что в жилое помещение вор проник через проем между полом и дверью надворной постройки. Также через лаз он вытащил похищенное имущество.

Был установлен и подозреваемый в преступлении -
15-летний односельчанин пострадавшей.  Подросток выдал полицейским похищенное им имущество. Своими преступными действиями несовершеннолетний причинил 61-летней пенсионерке материальный ущерб на общую сумму 11 500 рублей.

Яранским МСО СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

14:56 31.01.2017


Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

В Арбажском районе подросток подозревается в краже

14:18 31.01.2017


В Арбажском районе подросток подозревается в краже

Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

14:11 31.01.2017


Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

Опаринского грабителя задержали в Екатеринбурге.

11:42 31.01.2017


Опаринского грабителя задержали в Екатеринбурге.

В Кирове задержали банду наркоторговцев с 4 кг наркотиков.

11:28 31.01.2017


В Кирове задержали банду наркоторговцев с 4 кг наркотиков.

В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

10:17 31.01.2017


В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

В Кирове задержали подозреваемого в краже из сауны.

9:53 31.01.2017


В Кирове задержали подозреваемого в краже из сауны.

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка молодой художницы Екатерины Козловой

15:02 31.01.2017


Выставка молодой художницы Екатерины Козловой

В городском клубе ветеранов прошла "Эстафета поколений"

15:01 31.01.2017


В городском клубе ветеранов прошла "Эстафета поколений"

Общественно-деловой совет в Чепецке

11:41 31.01.2017


Общественно-деловой совет в Чепецке

Вятские Поляны готовятся к Фестивалю шляп

11:15 31.01.2017


Вятские Поляны готовятся к Фестивалю шляп

В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлу

10:41 31.01.2017


В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Вора-"домушника" задержали за сутки

19.01.2016


Вора-"домушника" задержали за сутки

Подросток вырвал у пенсионерки сумку

30.11.2015


Подросток вырвал у пенсионерки сумку

Свечинец сменит студенческую скамью на нары

16.01.2017


Свечинец сменит студенческую скамью на нары

В Фаленках установили подозреваемых в квартирной краже

25.07.2016


В Фаленках установили подозреваемых в квартирной краже

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело

11.11.2016


По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело

В Омутнинском районе вор украл 3 кг мяса

18.01.2017


В Омутнинском районе вор украл 3 кг мяса

Популярные новости

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

26.01.2017


В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

21.01.2017


В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

В котельной Нолинска девушка погибла от ножевого ранения

17.01.2017


В котельной Нолинска девушка погибла от ножевого ранения

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх