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Новости / Происшествия

Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

Сегодня, 14:56 | Просмотров: 72 | Версия для печати
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С 14-го по 28-ое января на территории Ленинского и Октябрьского районов города Кирова было совершено 4 грабежа. Все преступления совершались по одному сценарию: молодой человек подбегал к женщинам со спины, вырывал сумку и скрывался.
 
Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. 25-летний ранее не судимый кировчанин дал признательные показания в совершении 4 грабежей, объяснив преступления нехваткой денег.

По словам задержанного, из похищенных сумок он забирал только деньги. Остальное выбрасывал. Общий ущерб потерпевших превышает 40 000 рублей. Добытые незаконным путем деньги злоумышленник тратил на личные нужды.
 
Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок 

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Санкция части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» предусматривает до 4 лет лишения свободы.


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