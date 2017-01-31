Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок 

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С 14-го по 28-ое января на территории Ленинского и Октябрьского районов города Кирова было совершено 4 грабежа. Все преступления совершались по одному сценарию: молодой человек подбегал к женщинам со спины, вырывал сумку и скрывался.

По словам задержанного, из похищенных сумок он забирал только деньги. Остальное выбрасывал. Общий ущерб потерпевших превышает 40 000 рублей. Добытые незаконным путем деньги злоумышленник тратил на личные нужды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. 25-летний ранее не судимый кировчанин дал признательные показания в совершении 4 грабежей, объяснив преступления нехваткой денег.Решается вопрос об аресте подозреваемого. Санкция части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» предусматривает до 4 лет лишения свободы.