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Новости / Происшествия

Участок рядом с лесом придется отделить противопожарным барьером

3 февраля 2017 14:43 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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С 1 марта 2017 года владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать её очистку от сухой травы, мусора и других горючих материалов либо отделять лес противопожарным барьером. Это утверждено постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий».

Как сообщили в областном министерстве лесного хозяйства, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова необходимо обеспечивать очистку территорий, прилегающих к лесу, от сухой травы, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Обязанность распространяется на органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, а также частных лиц - всех, кто владеет, пользуется или распоряжается территорией, прилегающей к лесу.


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