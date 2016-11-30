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Новости / Происшествия

В Кирове задержан экс-директор "Вятавтодор" (ФОТО)

3 февраля 2017 15:46 | Просмотров: 244 | Версия для печати
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Сотрудники полиции установили, что осенью 2014 года руководитель одного из районных филиалов предприятия, занимающегося дорожным строительством и ремонтом, сообщил генеральному директору о намерении приобрести технику для производства работ. За согласование сделки и выдачу разовой доверенности на приобретение 4-х единиц техники генеральный директор потребовал от своего подчиненного денежное вознаграждение в сумме 700 тысяч рублей.
 
В Кирове задержан экс-директор "Вятавтодор" (ФОТО) 
 

В период с декабря 2014 по апрель 2015 года подозреваемый получил от подчиненного коммерческий подкуп в виде денежных средств в сумме 700 тысяч рублей. В 2016 году гендиректор был уволен со своей должности.

Собранные сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела.
 
В Кирове задержан экс-директор "Вятавтодор" (ФОТО) 
 

2 февраля бывший генеральный директор КОГП «Вятавтодор» был задержан и доставлен в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области для проведения дальнейших следственных действий.

В настоящее время следователи допрашивают задержанного, устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.

Согласно уголовному законодательству, подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.


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