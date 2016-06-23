Чепчанина судили за использование подложного документа
3 февраля 2017 16:20 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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В фирме за отдельную плату поддельный штамп был поставлен. О том, что паспорт с этого времени становится подложным, «будущий» предприниматель знал. Однако отправился с ним в Межрайонную ИФНС № 14 по Кировской области (Единый регистрационный центр) для внесения сведений о своем ООО в Единый государственный реестр юридических лиц.
В ходе проверки налоговики выяснили, что регистрация в паспорте гражданина является фиктивной: это частный дом, и в нем зарегистрирована другая семья, а хозяин не в курсе, что его адрес используется юридическим лицом.
Налоговиков также насторожил оттиск штампа в паспорте, который требовал дополнительного исследования. Действуя в рамках законодательства, сотрудники налоговой службы передали материалы в правоохранительные органы, где было возбуждено уголовное дело.
По итогам проведенного расследования суд квалифицировал действия подсудимого по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ - использование заведомо подложного документа, приговор вступил в силу. Это уголовное дело стало первым в Кировской области, когда за подачу заведомо недостоверных сведений для внесения в федеральный государственный ресурс, была применена статья Уголовного кодекса РФ.
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