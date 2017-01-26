Приговор чиновнику за взятку в полтора миллиона
3 февраля 2017 16:40 | Просмотров: 243 | Версия для печати
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На судебном заседании установлено, что Мамаев, занимая должность директора предприятия и используя своё служебное положение, обещал представителю строительной организации согласовать проект сокращения 100-метровой санитарно-защитной зоны под проектирование и строительство многоквартирных жилых домов в границах нескольких улиц Кирова.
В момент получения денежных средств в сумме 1,5 миллиона рублей Мамаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
По информации прокуратуры Кировской области
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