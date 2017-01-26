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Новости / Происшествия

Приговор чиновнику за взятку в полтора миллиона

3 февраля 2017 16:40 | Просмотров: 243 | Версия для печати
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Сегодня Октябрьский районный суд г. Кирова вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора КОГУП «Обслуживание медицинского транспорта» Владимира Мамаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

На судебном заседании установлено, что Мамаев, занимая должность директора предприятия и используя своё служебное положение, обещал представителю строительной  организации согласовать проект сокращения 100-метровой санитарно-защитной зоны под проектирование и строительство многоквартирных жилых домов в границах нескольких улиц Кирова.

В момент получения денежных средств в сумме 1,5 миллиона рублей Мамаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы  со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.

По информации прокуратуры Кировской области


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