В Кирове ищут мужчину, подложившего в супермаркет гранаты Ф-1 (ФОТО)

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Инцидент произошел 3 февраля 2017 года. Около девяти часов вечера сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило тревожное сообщение из супермаркета "Глобус".

Одна из покупательниц обнаружила в ячейке для хранения вещей предметы, похожие на боевые гранаты.

На место ЧП тут же прибыли наряды вневедомственной охраны и сотрудники ОМОН Росгвардии по Кировской области. Выяснилось, что женщина действительно обнаружила два корпуса гранат Ф-1.

Они оказались без запала. Взрывоопасные предметы были изъяты и обезврежены.

Сейчас полиция разыскивает мужчину, который оставил опасные предметы в супермаркете.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, высокий, был одет в черную куртку, черно-белый шарф, черную шапку с белым лейблом.



фото пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области