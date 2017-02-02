В Кирове ищут мужчину, подложившего в супермаркет гранаты Ф-1 (ФОТО)
4 февраля 2017 11:02 | Просмотров: 1174 | Версия для печати
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Инцидент произошел 3 февраля 2017 года. Около девяти часов вечера сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило тревожное сообщение из супермаркета "Глобус".
Одна из покупательниц обнаружила в ячейке для хранения вещей предметы, похожие на боевые гранаты.
На место ЧП тут же прибыли наряды вневедомственной охраны и сотрудники ОМОН Росгвардии по Кировской области. Выяснилось, что женщина действительно обнаружила два корпуса гранат Ф-1.
Сейчас полиция разыскивает мужчину, который оставил опасные предметы в супермаркете.
Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, высокий, был одет в черную куртку, черно-белый шарф, черную шапку с белым лейблом.
фото пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области
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