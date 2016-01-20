В Чистых прудах в сугробе застряла "скорая помощь".

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Инцидент произошел утром 4 февраля.

"Скорая", спешившая на вызов к пациенту, не смогла разъехаться с легковым автомобилем. Фото места происшествия появилось в соцсетях.

Водитель легковушки тоже, суда по всему куда-то спешил. Причем, оба автомобиля почему-то передвигались по узкой и недостаточно расчищенной пешеходной дорожке.

Вероятно, водитель легковушки попытался пропустить скорую, но увяз в левом сугробе. Скорая пыталась его объехать и увязла в правом сугробе.

О пострадавших в результате этого необычного инцидента не сообщается.



фото vk.com/zlo43