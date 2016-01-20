В Чистых прудах в сугробе застряла "скорая помощь".
4 февраля 2017 11:41 | Просмотров: 295 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Инцидент произошел утром 4 февраля.
"Скорая", спешившая на вызов к пациенту, не смогла разъехаться с легковым автомобилем. Фото места происшествия появилось в соцсетях.
Водитель легковушки тоже, суда по всему куда-то спешил. Причем, оба автомобиля почему-то передвигались по узкой и недостаточно расчищенной пешеходной дорожке.
Вероятно, водитель легковушки попытался пропустить скорую, но увяз в левом сугробе. Скорая пыталась его объехать и увязла в правом сугробе.
О пострадавших в результате этого необычного инцидента не сообщается.
фото vk.com/zlo43
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|