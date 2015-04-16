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В Кирове завершена оперативно-профилактическая операция «Контрафакт»

Сегодня, 15:10 | Просмотров: 123 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове завершена оперативно-профилактическая операция «Контрафакт». За 10 дней полицейские изъяли больше десяти тысяч единиц нелегальной продукции, в том числе и продуктов питания.

В Кирове завершена оперативно-профилактическая операция «Контрафакт»АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За указанный период времени. Сотрудниками области было пресечено 63 административных правонарушения, которые связаны с незаконным использованием товарных знаков. Это статья 14.10 административного кодекса. Из оборота изъято больше 10 тысяч единиц товаров на сумму 640 тысяч рублей».

Сколько дел из 63-х административных будут переквалифицированы в уголовные покажет экспертиза. Оценивать стоимость ущерба, а так же выявлять насколько безопасны для здоровья человека контрафактные продукты питания будут московские эксперты. И не удивительно. За одну только операцию сотрудниками были изъяты тысячи упаковок одного из самых популярных напитков.

АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
«Из оборота изъято более 9 тысяч единиц продукции — это растворимый кофе, в различных упаковках».

По словам сотрудников МВД, чаще всего, нарушители не появляются в одном и том же месте, опасаясь уголовной ответственности. Тем не менее, гражданам необходимо подходить к покупке недорогой продукции с особым вниманием. Отличить контрафакт от подлинной продукции не трудно.

- Ни один производитель не будет выпускать товар в таком виде на прилавок. Вот мы видим просто нити торчащие, не обрезанные. Кругом клей, ну и цена товара соответствующая.

А вот пресечь распространение контрафакта в рамках одной, пусть и регулярной областной программы вряд ли получится. По данным УМВД вся поддельная продукция ввозится в кировскую область из других регионов при том самими же продавцами. Последние этого и не скрывают — если товара немного, они отделаются административным наказанием.

Поэтому, основная задача по отслеживанию и предупреждению крупных зарубежных поставок, ложится на федеральные органы.


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