ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

08 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.9201
EURO: 60.5687
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Кировские предприятия игнорировали обращения граждан

6 апреля 2017 13:31 | Просмотров: 220 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Согласно нормам законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, каждое обращение подлежит регистрации в течение 3 дней с момента его регистрации. Ответ на обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Помимо того, письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию госоргана, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

Вместе с тем, Прокуратурой Первомайского района г. Кирова в ходе проверки выявлены грубые нарушения законодательства, выразившиеся в систематическом непредставлении ответов гражданам на их обращения.

По результатам проверки в адрес директора МУП «Водоканал» Зыкова Д.Б. внесено представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, которое в настоящее время рассмотрено, к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица, допустивших нарушения.

Помимо того прокуратурой района в отношении Зыкова Д.Б. возбуждено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, которое 5 апреля рассмотрено, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Также прокуратурой района указанные нарушения были выявлены в деятельности МКУ «Дирекция дорожного хозяйства г. Кирова». По результатам проверки в адрес директора внесено представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено. Бывший директор МКУ «ДДХ г. Кирова» привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

В рамках надзорной деятельности прокуратурой района в 2017 году по выявленным нарушениям в указанной сфере внесены представления в адрес главного врача КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» Щекотовой И.В., директора МКУ «Дирекция зеленого хозяйства г. Кирова» Скопина О.В., которые в настоящее время также рассмотрены, удовлетворены, три должностных лица, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Бывший заместитель директора "Подлевского психоневрологического интерната" предстанет перед судом.

12:37 07.04.2017


Бывший заместитель директора "Подлевского психоневрологического интерната" предстанет перед судом.

В п. Рудничном бывшую заведующую детсадом подозревают в присвоении казенных денежных средств.

12:30 07.04.2017


В п. Рудничном бывшую заведующую детсадом подозревают в присвоении казенных денежных средств.

Бойцы Росгвардии задержали группу молодых людей, угнавших автомобиль.

12:23 07.04.2017


Бойцы Росгвардии задержали группу молодых людей, угнавших автомобиль.

В Кирове поймали трех подростков, угнавших мотоцикл.

12:16 07.04.2017


В Кирове поймали трех подростков, угнавших мотоцикл.

В Кировской области - новые случаи бешенства

11:45 07.04.2017


В Кировской области - новые случаи бешенства

Жительницу микрорайона Радужный будут судить за организацию наркопритона.

10:28 07.04.2017


Жительницу микрорайона Радужный будут судить за организацию наркопритона.

В Кирове пройдет акция «Вместе против террора».

10:07 07.04.2017


В Кирове пройдет акция «Вместе против террора».

Все новости

Вести. Кировская область

Победа студии народного пения "Отрада"

15:27 07.04.2017


Победа студии народного пения "Отрада"

Новое оборудование в детском медицинском центре

15:18 07.04.2017


Новое оборудование в детском медицинском центре

Учения сотрудников МЧС

11:45 07.04.2017


Учения сотрудников МЧС

В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра Герцена

10:22 07.04.2017


В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра Герцена

В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходов

10:17 07.04.2017


В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходов

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Сотрудницу администрации г. Кирова оштрафовали за нарушение законодательства о рассмотрении обращений граждан.

06.08.2015


Сотрудницу администрации г. Кирова оштрафовали за нарушение законодательства о рассмотрении обращений граждан.

Прокуратура выявила нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в администрации г. Кирова.

18.03.2015


Прокуратура выявила нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в администрации г. Кирова.

Экс-директора областной филармонии оштрафовали за несанкционированное размещение станции сотовой связи.

03.12.2015


Экс-директора областной филармонии оштрафовали за несанкционированное размещение станции сотовой связи.

У жительницы пос. Супротивный теперь есть крыша над головой

16.03.2017


У жительницы пос. Супротивный теперь есть крыша над головой

Прокуратура выявила нарушения в работе ООО «УК Октябрьского района г. Кирова».

10.02.2015


Прокуратура выявила нарушения в работе ООО «УК Октябрьского района г. Кирова».

В Нолинском районе руководитель МУП "Ритуал" заплатил свои штрафы за счет предприятия.

24.02.2015


В Нолинском районе руководитель МУП "Ритуал" заплатил свои штрафы за счет предприятия.

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

30.03.2017


Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

Лучшие педагоги региона встретились в финале конкурса "Учитель года Кировской области"

27.03.2017


Лучшие педагоги региона встретились в финале конкурса "Учитель года Кировской области"

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх