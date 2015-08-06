Кировские предприятия игнорировали обращения граждан

Поделиться новостью:

Согласно нормам законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, каждое обращение подлежит регистрации в течение 3 дней с момента его регистрации. Ответ на обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.Помимо того, письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию госоргана, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.Вместе с тем, Прокуратурой Первомайского района г. Кирова в ходе проверки выявлены грубые нарушения законодательства, выразившиеся в систематическом непредставлении ответов гражданам на их обращения.По результатам проверки в адрес директора МУП «Водоканал» Зыкова Д.Б. внесено представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, которое в настоящее время рассмотрено, к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица, допустивших нарушения.Помимо того прокуратурой района в отношении Зыкова Д.Б. возбуждено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, которое 5 апреля рассмотрено, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.Также прокуратурой района указанные нарушения были выявлены в деятельности МКУ «Дирекция дорожного хозяйства г. Кирова». По результатам проверки в адрес директора внесено представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено. Бывший директор МКУ «ДДХ г. Кирова» привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.В рамках надзорной деятельности прокуратурой района в 2017 году по выявленным нарушениям в указанной сфере внесены представления в адрес главного врача КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» Щекотовой И.В., директора МКУ «Дирекция зеленого хозяйства г. Кирова» Скопина О.В., которые в настоящее время также рассмотрены, удовлетворены, три должностных лица, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.