В Кирове закрыли два нелегальных игровых клуба (ФОТО) 

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Кирову установили организаторов незаконных игровых залов, открытых в двух нежилых помещениях на улицах Комсомольской и Преображенской.

По версии следствия, два жителя областного центра 1973 и 1978 годов рождения в период с июня 2016 года по март 2017 года незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием компьютерного оборудования, подключенного к сети «Интернет».

Входы в игровые залы были замаскированы под торговые точки.

В ходе обысков сотрудники ОЭБиПК совместно с представителями СУ СК РФ по Кировской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии изъяли 29 игровых автоматов, более 80 000 рублей, черновые записи и документы, отражающие схему легализации незаконно полученных денежных средств.Следственными органами возбуждено уголовное дело. Часть 2 статьи 171.2 УК РФ предусматривает за незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, до 4-ех лет лишения свободы.