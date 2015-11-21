В Кильмези водитель мопеда столкнулся с "Лада Калина".
Вчера, 09:56 | Просмотров: 164 | Версия для печати
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ДТП произошло в 18 часов 06.04.2017 года.
В п. Кильмезь на улице Советской не смогли разминуться на перекрестке водители мопеда "Альфа" и автомобиля "Лада-Калина". Оба транспортных средства получили повреждения.
Информации о пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 4 единицы техники.
А в Вятских Полянах в 8 часов на перекрестке улиц Урицкого и Азина произошло столкновение автомобилей "Лада-Калина" и "Джили МК".
Обстоятельства ДТП выясняются.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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