В Кильмези водитель мопеда столкнулся с "Лада Калина".

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ДТП произошло в 18 часов 06.04.2017 года.

В п. Кильмезь на улице Советской не смогли разминуться на перекрестке водители мопеда "Альфа" и автомобиля "Лада-Калина". Оба транспортных средства получили повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 4 единицы техники.

А в Вятских Полянах в 8 часов на перекрестке улиц Урицкого и Азина произошло столкновение автомобилей "Лада-Калина" и "Джили МК".

Обстоятельства ДТП выясняются.

фото ГУ МЧС по Кировской области