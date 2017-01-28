В п. Пижанка сгорел автомобиль "Нива".
Вчера, 10:01 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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Пожар произошел в 23 часа 06.04.2017 года.
В п. Пижанка на улице Комсомольская во время стоянки загорелся автомобиль "ВАЗ-2121".
Возгорание заметили не сразу. К моменту прибытия пожарных машина была охвачена огнем.
В результате автомобиль сгорел полностью.
Причины пожара выясняются.
Для тушения пожара привлекались 4 человека и 2 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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