В п. Пижанка сгорел автомобиль "Нива".

Поделиться новостью:

Пожар произошел в 23 часа 06.04.2017 года.

В п. Пижанка на улице Комсомольская во время стоянки загорелся автомобиль "ВАЗ-2121".

Возгорание заметили не сразу. К моменту прибытия пожарных машина была охвачена огнем.

В результате автомобиль сгорел полностью.

Причины пожара выясняются.

Для тушения пожара привлекались 4 человека и 2 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области