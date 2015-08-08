Жительницу микрорайона Радужный будут судить за организацию наркопритона.
Вчера, 10:28 | Просмотров: 349 | Версия для печати
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Жительница п. Радужный, 1992 года рождения, организовала наркопритон в своей квартире.
Девушка нигде не работала и таким образом решила зарабатывать на жизнь.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили ее круг общения. Кировчане, употреблявшие наркотики, привлечены к административной ответственности.
В отношении организатора наркопритона возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Полиция напоминает: если в вашем подъезде появился специфический запах (удушливый или, наоборот, ароматических смесей), если вы находите пакетики с остатками растительной массы или пустые пипетки (в том числе с нагаром), флакончики из-под лекарств, часто видите посторонних людей в своем подъезде, велика вероятность, что в вашем доме употребляют наркотики.
Не оставайтесь равнодушными, сообщите информацию в полицию по телефону 02.
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