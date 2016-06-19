В Кирове поймали трех подростков, угнавших мотоцикл.
Вчера, 12:16 | Просмотров: 133 | Версия для печати
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3 апреля внимание наряда вневедомственной охраны во время патрулирования на улице Искры поселка Коминтерновский привлекли трое подростков.
Молодые люди толкали по дороге мотоцикл с коляской.
Патрульные остановили подростков и поинтересовались, откуда и чей мотоцикл. Выяснилось, юноши мотоцикл украли из хозпостройки, принадлежащей кировчанину, 1977 года рождения.
Отделом полиции № 2 решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
по информации ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»
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