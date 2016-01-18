В п. Рудничном бывшую заведующую детсадом подозревают в присвоении казенных денежных средств.

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В 2007 году заведующая детского сада «Теремок» в п. Рудничный устроила на работу в учреждение своего брата.

В 2015 году родственник скончался и был «уволен» с должности. На протяжении восьми лет мужчина фактически трудовую функцию не выполнял. Его зарплату получала сама заведующая и распоряжаясь денежными средствами по своему усмотрению: в обход установленных правил тратила на содержание имущества детского сада.

В результате незаконных действий ею были получены и израсходованы денежные средства в сумме около 200 тысяч рублей.

Кроме того, с мая по декабрь 2008 года из денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы, заведующая детсадом оплатила два штрафа за совершенные ею административные правонарушения.

В 2016 году женщина уволилась с данной должности.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.