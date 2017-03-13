Бывший заместитель директора "Подлевского психоневрологического интерната" предстанет перед судом.
Вчера, 12:37 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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В течение 2013-2015 гг. заместитель директора КОГКУСО «Подлевский психоневрологический интернат» неоднократно сдавал принадлежащий учреждению металлолом в приемно-сдаточные пункты.
За два года мужчина сдал более 7 тонн металлолома на общую сумму более 55 тысяч рублей. При этом деньгами он распоряжался по своему усмотрению.
В 2016 году в учреждении поменялся директор и была проведена ревизия, в ходе которой и вскрылись данные факты.
Обвиняемый уволился с должности и в ходе следствия признал свою вину полностью.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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