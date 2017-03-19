В Вятскополянском районе сгорел жилой дом.

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Пожар произошел в 11 часов 07.04.2017 года.

В г. Сосновка на улице Весенней загорелся жилой дом.

Огонь быстро распространился по внутренним перекрытиям кровли.

В результате сгорели крыша дома, веранда, гараж и находившееся в них имущество.

Причины пожара выясняются.

Для тушения пожара привлекались 18 человек и 4 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области