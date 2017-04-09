В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

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Пожар произошел в 20 часов 08.04.2017 года.

На улице Ленина, 20, загорелась лоджия на пятом этаже многоквартирного дома.

По мнению очевидцев, имущество на балконе могло вспыхнуть из-за непотушенного окурка, брошенного сверху. В результате на лоджии обгорели деревянная рама и имущество.

В ходе тушении огня пожарные использовали выдвижную лестницу.

Информации о пострадавших нет. Причины выясняются.

Для тушения пожара привлекались 12 человек и 4 единицы техники.

фото vk.com