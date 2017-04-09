В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.
Сегодня, 09:55 | Просмотров: 458 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Пожар произошел в 20 часов 08.04.2017 года.
На улице Ленина, 20, загорелась лоджия на пятом этаже многоквартирного дома.
По мнению очевидцев, имущество на балконе могло вспыхнуть из-за непотушенного окурка, брошенного сверху. В результате на лоджии обгорели деревянная рама и имущество.
Информации о пострадавших нет. Причины выясняются.
Для тушения пожара привлекались 12 человек и 4 единицы техники.
фото vk.com
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|