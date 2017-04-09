В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

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ДТП произошло в 14 часов 08.04.2017 года.

В г. Вятские Поляны на улице Куйбышева, у дома № 1б водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

Отечественное авто получило серьезные повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 4 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области