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В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

Сегодня, 10:01 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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ДТП произошло в 14 часов 08.04.2017 года.
 
В г. Вятские Поляны на улице Куйбышева, у дома № 1б водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".
 
Отечественное авто получило серьезные повреждения.
 
Информации о пострадавших нет.
 
 
 
 
 
В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna". В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna". В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna". В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".
 
 
 
 
 
 
 
Обстоятельства ДТП выясняются.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 4 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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