Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

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8 мая 2015 года около здания на ул.Урицкого, 24 произошел конфликт между хозяином лофт-бара "Помидор" и собственником помещения. Как было установлено, Владимир С. вылил на голову собственника горячий кофе и нанес удар кулаком по голове. Женщина получила сотрясение головного мозга.22 июня 2015 года в лофт-баре на Урицкого, 24 С., угрожая металлической ножкой от стола, грозил собственнице помещения убийством.С. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако в ходе судебного заседания его вина была доказана в полном объеме.Решением мирового судьи судебного участка № 72 Первомайского судебного района г. Кирова С. признан виновным, ему назначено окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов с отбытием в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.По информации прокуратуры Первомайского района