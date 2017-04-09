Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда
Вчера, 11:37 | Просмотров: 567 | Версия для печати
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22 июня 2015 года в лофт-баре на Урицкого, 24 С., угрожая металлической ножкой от стола, грозил собственнице помещения убийством.
С. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако в ходе судебного заседания его вина была доказана в полном объеме.
Решением мирового судьи судебного участка № 72 Первомайского судебного района г. Кирова С. признан виновным, ему назначено окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов с отбытием в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
По информации прокуратуры Первомайского района
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