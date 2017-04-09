Пенсионерка положила портмоне в корзину и пошла за покупками

Поделиться новостью:

В Кирове в магазине на улице Приозерной 69-летняя покупательница положила портмоне в корзину и пошла по залу выбирать товар. Только на кассе она обнаружила, что у неё украли деньги. В портмоне было 550 рублей.Полицейские установили, что беспечностью женщины воспользовался кировчанин, 1977 года рождения. Похищенное у подозреваемого изъято. Он признался, что воспользовался тем, что внимание пенсионерки было занято товаром, а не вещами, находившимися при ней.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России. Проводятся следственные действия.Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительнее и следить за сохранностью своего имущества.