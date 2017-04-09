Поделиться новостью:

В силу вступили поправки в правила дорожного движения, которые касаются широкой категории водителей: тех, кто ездит на шипованной резине, или хотел бы до срока поменять водительское удостоверение.Правилами дорожного движения введены ограничения для начинающих водителей, стаж которых менее двух лет. Они не могут буксировать другие машины, а также обязаны ездить с табличкой "начинающий водитель" - восклицательный знак в желтом квадрате. Отсутствие знака карается штрафом. Кроме того, начинающие водители мопедов и мотоциклов не имеют права перевозить пассажиров.Водителям, которые ездят с шипами, но не имеют знака "шипованные шины" могут получить предупреждение или штраф 500 рублей.Многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия. Правилами предусмотрено положение, которое дает возможность получать новые права сроком на 10 лет при условии предоставления медицинского заключения.