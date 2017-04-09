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В силу вступили поправки в правила дорожного движения

Вчера, 15:00 | Просмотров: 270 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В силу вступили поправки в правила дорожного движения, которые касаются широкой категории водителей: тех, кто ездит на шипованной резине, или хотел бы до срока поменять водительское удостоверение.

Правилами дорожного движения введены ограничения для начинающих водителей, стаж которых менее двух лет. Они не могут буксировать другие машины, а также обязаны ездить с табличкой "начинающий водитель" - восклицательный знак в желтом квадрате. Отсутствие знака карается штрафом. Кроме того, начинающие водители мопедов и мотоциклов не имеют права перевозить пассажиров.

В силу вступили поправки в правила дорожного движенияМИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для мотоциклов на автомагистралях вводится максимальное ограничение скорости 110 км в час, которое ранее составляло 90. Буксировать транспортные средства, а также перевозить пассажиров на мотоциклах категории А и А1 разрешается водителям со стажем более двух лет».

Водителям, которые ездят с шипами, но не имеют знака "шипованные шины" могут получить предупреждение или штраф 500 рублей.

МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГИБДД УМВД РОСИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основная задача ГИБДД не наказать максимальное количество водителей, а предупредить. Если водитель не понимает, то в этом случае будет привлекаться к административной ответственности».

Многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия. Правилами предусмотрено положение, которое дает возможность получать новые права сроком на 10 лет при условии предоставления медицинского заключения.


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