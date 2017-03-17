В Кирове начался суд по резонансному делу об убийстве молодой супружеской пары Огарковых
Сегодня, 10:01 | Просмотров: 148 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Константин Шихов задолжал Александру Огаркову 17-ть тысяч рублей. 30 марта прошлого года он пришел домой к кредитору, но того не было дома. Дверь открыла его супруга. Маргарита пустила подозреваемого в квартиру. В ходе разговора у них возник конфликт. Злоумышленник задушил шнуром беременную женщину, к слову, он знал о ее положении.
АЛЕКСЕЙ ЗАКОЛЮКИН, СУДЬЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА:
«Уголовное дело по обвинению Шихова Константина Михайловича в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г", "к" статьей части 2 ст. 105».
Подозреваемый спрятал тело в квартире. Спустя несколько часов он встретился с мужем убитой. По версии следствия, Константин Шихов сообщил, что Маргарита пропала, молодые люди начали искать девушку. Поиски не увенчались успехом и в три часа ночи Александр и Константин вернулись в квартиру, где было совершено убийство. Поиски решили продолжить утром, но в восемь часов подозреваемый, взяв нож, убил спящего хозяина дома. Затем Константин Шихов позвонил знакомому и вывез тела с места преступления.
МАРИЯ МЕРКУЛОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«В ходе осмотра места жительства супругов следователи обнаружили на диване следы вещества похожего на кровь. Так же стало известно, что из квартиры пропали некоторые вещи. 3 апреля тела обоих супругов были обнаружены на улице московской областного центра».
Константин Шихов и его подельник Олег Чикишев похитили из квартиры убитых ценных вещей на сумму 170 тысяч рублей. Чикишев уехал домой в Оричи, а Шихов попытался скрыться в Санкт-Петербурге. Злоумышленников задержали через несколько дней. В ходе следствия они дали признательные показания. В ходе судебного заседания главный подозреваемый потребовал, чтобы пресса не освещала процесс, однако судья отказался удовлетворить просьбу обвиняемого.
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