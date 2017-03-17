В Кирове начался суд по резонансному делу об убийстве молодой супружеской пары Огарковых

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Накануне в Кирове начался судебный процесс по резонансному уголовному делу. Перед судом предстал Константин Шихов, которого обвиняют в убийстве молодой супружеской пары Огарковых.Константин Шихов задолжал Александру Огаркову 17-ть тысяч рублей. 30 марта прошлого года он пришел домой к кредитору, но того не было дома. Дверь открыла его супруга. Маргарита пустила подозреваемого в квартиру. В ходе разговора у них возник конфликт. Злоумышленник задушил шнуром беременную женщину, к слову, он знал о ее положении.Подозреваемый спрятал тело в квартире. Спустя несколько часов он встретился с мужем убитой. По версии следствия, Константин Шихов сообщил, что Маргарита пропала, молодые люди начали искать девушку. Поиски не увенчались успехом и в три часа ночи Александр и Константин вернулись в квартиру, где было совершено убийство. Поиски решили продолжить утром, но в восемь часов подозреваемый, взяв нож, убил спящего хозяина дома. Затем Константин Шихов позвонил знакомому и вывез тела с места преступления.Константин Шихов и его подельник Олег Чикишев похитили из квартиры убитых ценных вещей на сумму 170 тысяч рублей. Чикишев уехал домой в Оричи, а Шихов попытался скрыться в Санкт-Петербурге. Злоумышленников задержали через несколько дней. В ходе следствия они дали признательные показания. В ходе судебного заседания главный подозреваемый потребовал, чтобы пресса не освещала процесс, однако судья отказался удовлетворить просьбу обвиняемого.