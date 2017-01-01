В Кирове иномарка врезалась в "Лада-Гранта".
Сегодня, 10:10 | Просмотров: 277 | Версия для печати
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ДТП произошло в 21.30 10.04.2017 года.
На улице Дзержинского у дома 90/2 произошло столкновение автомобилей "Джили Эмгранд Х-7" и "Лада-Гранта". По предварительным данным, 58-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в отечественное авто, за рулем которого находился 38-летний водитель в нетрезвом состоянии. Водитель "Джили Эмгранд Х-7" отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
В аварии оба водителя получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.
Автомобили получили серьезные повреждения.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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