«Омутнинский строительный трест» стал фигурантом уголовного дела.

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Следственными органами СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ПАО «Омутнинский строительный трест» - по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По данным следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017 года руководство треста имело возможность платить своим 50-ти работникам зарплату в полном объеме, но не сделало этого.

В итоге сумма задолженности превысила 2 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия на обеспечение исполнения работодателем всех обязательств.

Расследование продолжается.