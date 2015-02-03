«Омутнинский строительный трест» стал фигурантом уголовного дела.
Сегодня, 10:17 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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Следственными органами СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ПАО «Омутнинский строительный трест» - по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По данным следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017 года руководство треста имело возможность платить своим 50-ти работникам зарплату в полном объеме, но не сделало этого.
В итоге сумма задолженности превысила 2 миллиона рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия на обеспечение исполнения работодателем всех обязательств.
Расследование продолжается.
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