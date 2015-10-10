В Кирове 19-летняя практиканта почты похитила из посылок два сотовых телефона.

Поделиться новостью:

В декабре 2016 года девушка проходила учебную производственную практику в кировском городском отделении почтовой связи № 46 ФГУП «Почта России» на улице Пятницкой, 98.

Практикантку поставили на прием заказной корреспонденции. В одном из пакетов, поступившем по линии Международной транспортной компании «AliExpress Standard Shipping», девушка обнаружила сотовый телефон.

Воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, практикантка забрала пакет с телефоном «Meizu M3s» стоимостью 8 тысяч рублей.

Аналогичным образом несколько дней спустя был похищен сотовый телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro» в комплекте с силиконовым чехлом и зарядным устройством общей стоимостью 7 599 рублей.

Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей. Один из сотовых телефонов удалось вернуть владельцу.

Приговор суда вступил в законную силу.

Официальный комментарий УФПС Кировской области по данному инциденту:

"УФПС Кировской области сообщает, что причинённый клиентам ущерб полностью возмещен. Сразу после выявления инцидента студентка, проходившая в 46-ом отделении связи производственную практику, отстранена от исполнения обязанностей. Сотрудники, допустившие нарушение сохранности материальных ценностей, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Для недопущения повторения подобных случаев руководство филиала усилило работу по контролю за соблюдением работниками должностных обязанностей и профилактике случаев злоупотребления ими своим служебным положением, в почтовых отделениях Кировской области проведены внеплановые ревизионные проверки".