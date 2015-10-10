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В Кирове 19-летняя практиканта почты похитила из посылок два сотовых телефона.

Сегодня, 10:36 | Просмотров: 280 | Версия для печати
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В декабре 2016 года девушка проходила учебную производственную практику в кировском городском отделении почтовой связи № 46 ФГУП «Почта России» на улице Пятницкой, 98.
 
Практикантку поставили на прием заказной корреспонденции. В одном из пакетов, поступившем по линии Международной транспортной компании «AliExpress Standard Shipping», девушка обнаружила сотовый телефон.
 
Воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, практикантка забрала пакет с телефоном «Meizu M3s» стоимостью 8 тысяч рублей. 
 
Аналогичным образом несколько дней спустя был похищен сотовый телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro» в комплекте с силиконовым чехлом и зарядным устройством общей стоимостью 7 599 рублей.
 
Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей. Один из сотовых телефонов удалось вернуть владельцу.
 
Приговор суда вступил в законную силу.
 
Официальный комментарий УФПС Кировской области по данному инциденту:
 
"УФПС Кировской области сообщает, что причинённый клиентам ущерб полностью возмещен. Сразу после выявления инцидента студентка, проходившая в 46-ом отделении связи производственную практику, отстранена от исполнения обязанностей. Сотрудники, допустившие нарушение сохранности материальных ценностей, привлечены к дисциплинарной ответственности.
 Для недопущения повторения подобных случаев руководство филиала усилило работу по контролю за соблюдением работниками должностных обязанностей и профилактике случаев злоупотребления ими своим служебным положением, в почтовых отделениях Кировской области проведены внеплановые ревизионные проверки".


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