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В Кирове пресечена деятельность нелегального казино (ВИДЕО).

Сегодня, 11:18 | Просмотров: 336 | Версия для печати
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Подпольное заведение располагалось в помещении одного из городских кафе на улице Московской.
 
Полицейские при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии наведались в кафе около полуночи.
 
Игроки в покер собрались в специально отведенном под казино изолированном от других залов помещении кафе. Игра была в самом разгаре.
 
На столе оперативники обнаружили фишки общим номиналом более 350 тысяч условных единиц. Также у персонала был изъят мобильный телефон, с которого рассылались СМС-ки потенциальным игрокам.
 
Кроме того конфискованы 3 специальных стола для игры в покер, несколько колод карт и игральные фишки.
 
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области проводят проверку, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр».
 
видео предоставлено УМВД по Кировской области


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