Главу администрации Юрьи подозревают в неисполнении решения суда.

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Юрьянским МСО СУ СКР по Кировской области возбуждены два уголовных дела в отношении главы администрации Юрьянского городского поселения по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда).

По версии следствия, администрация Юрьи до сентября 2015 года должна была по решению суда провести ремонт в одном из домов на улице Карла Маркса.

Но, несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, глава администрации никаких мер для исполнения не принял.

Таким же образом было проигнорировано постановление суда о ремонте еще одного дома в п. Юрья.

Данные факты были вскрыты после обращения жителей поселка в следственный комитет.

В настоящее время следователи по данным фактам проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.