Следователи выясняют, кто в Нововятске обогатился за счет снега

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По версии следствия, неустановленное должностное лицо МБУ «Нововятич», используя служебное положение для личного обогащения, зная, что уборка улично-дорожной сети Нововятского района проведена не в полном объеме, умышленно выставило в адрес МКУ «Дирекция дорожного хозяйства г.Кирова» счет за выполненные работы.На основании этого счета МБУ «Нововятич» были перечислены за якобы выполненные в полном объеме работы на сумму более 250 тысяч рублей.Следственными органами СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.