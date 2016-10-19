Следователи выясняют, кто в Нововятске обогатился за счет снега
Сегодня, 11:22 | Просмотров: 183 | Версия для печати
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На основании этого счета МБУ «Нововятич» были перечислены за якобы выполненные в полном объеме работы на сумму более 250 тысяч рублей.
Следственными органами СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).
В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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